Эксперты МосГИК рассказали, как правильно хранить новогодние салаты

Сотрудники столичной инспекции по качеству питания рассказали, когла нужно заправлять салаты и сколько можно их хранить. Майонез или соус в ингредиенты лучше всего добавлять непосредственно перед подачей на стол. Что касается «Оливье» и «Столичного», то в их случае не следует сразу класть свежие огурцы, сообщает АГН «Москва».

В целом салаты недолговечны, поскольку после смешивания составных частей не подвергаются никакой обработке. Срок годности многослойных блюд сокращается по сравнению с обычными не менее, чем на шесть часов. Речь идёт о таких рецептах, как сельдь под шубой, мимоза.

Дольше всего – до полутора суток - могут храниться салаты из маринованных, квашенных и соленых овощей. Закуски из вареных, тушеных и жареных овощей лучше не оставлять дольше 24 часов. Значительно сокращают срок хранения добавленные консервы или яйца. Салаты из рыбы и морепродуктов рекомендуется съесть в течение 12 часов с момента приготовления.

Между тем, диетолог Екатерина Бурляева в эфире радио Sputnik развеяла миф о страшном вреде майонеза. Она пояснила, что употребление этой заправки в разумных количествах не только не причинит вреда организму, но и принесет некоторую пользу, поскольку в состав качественного соуса входит много полезных ингредиентов, сообщает Москва 24.

