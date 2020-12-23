Эксперт рассказал о стоимости уборки дома

Стоимость клининговых услуг в Московском регионе за время пандемии в России выросла.

Дефицит рабочей силы привел к росту зарплат сотрудников и сейчас убрать коттедж на 150-200 «квадратов» обойдется в 5-7 тысяч рублей, цена уборки «однушки» стартует от 1,8 тысячи рублей, рассказал гендиректор компании «Сервис Престиж» Михаил Харламов.

Харламов призвал не экономить на уборке. Например, генеральная уборка в доме не может стоить меньше 3-3,5 тысячи рублей. Если выставлена цена меньше этой, лучше не брать такую услугу, передает «Радио1».

Также следует тщательно проверить клининговую фирму и убедиться, что с вами залючат договор на выполнение работ.



