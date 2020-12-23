Эксперт рассказал о стоимости уборки дома
Стоимость клининговых услуг в Московском регионе за время пандемии в России выросла.
Дефицит рабочей силы привел к росту зарплат сотрудников и сейчас убрать коттедж на 150-200 «квадратов» обойдется в 5-7 тысяч рублей, цена уборки «однушки» стартует от 1,8 тысячи рублей, рассказал гендиректор компании «Сервис Престиж» Михаил Харламов.
Харламов призвал не экономить на уборке. Например, генеральная уборка в доме не может стоить меньше 3-3,5 тысячи рублей. Если выставлена цена меньше этой, лучше не брать такую услугу, передает «Радио1».
Также следует тщательно проверить клининговую фирму и убедиться, что с вами залючат договор на выполнение работ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- Росстат сообщил о повышении цен на яйца, огурцы и помидоры
- Ещё один новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании
- Власти рассказали, когда на улице необходимо носить маску
- СМИ: ЕС и Великобритания согласовали сделку по Brexit
- В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в 77 регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru