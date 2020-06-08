Экс-канцлер ФРГ Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Совет директоров «Роснефти» переизбрал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера своим председателем. Об этом информирует пресс-служба компании по итогам первого заседание совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Кроме того, сформирован состав совета, избраны председатели комитетов, передает RT. Ранее «Роснефть» объявляла о перестановках в своём правлении. Герхард Шредер занимает пост члена и председателя совета директоров российской нефтяной компании с 2017 года.
В общей сложности совет директоров «Роснефти» состоит из 11 человек. От России в него входят министр энергетики Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.
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