Два здания сдаются в аренду в Тверском районе Москвы

Два помещения в Тверском районе Москва сдаются в аренду, сообщает столичный департамент по конкурентной политике.

На торги по аренде выставлено подвальное помещение в жилом доме 1957 года площадью 134,8 квадратных метров, расположенное по адресу 4-я Тверская-Ямская, дом 6/12. Начальная стоимость годовой аренды составляет 1,7 миллиона рублей. Заявки принимаются до 21 августа, а торги пройдут 27 августа.

В этом же доме на торги по аренде представлено еще одно подвальное помещение площадью 49,4 квадратных метра с начальной стоимостью 727,4 тысяч рублей за год аренды. Заявки принимаются до 24 июля, торги же пройдут 30 июля.

Организатор торгов департамент города Москвы по конкурентной политике.

С победителями торгов по каждому из представленных лотов заключат договор на 10 лет. Все представленные лоты имеют свободное функциональное назначение, а также расположены в пешей доступности от метро “Маяковская”.

