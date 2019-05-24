Диетолог рассказал о правильном способе поедания шаурмы

Шаурма может быть полезным перекусом в условиях большого города, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания. Такое мнение высказал врач-диетолог Сергей Обложко. По его словам, овощи, куриное мясо и некалорийные соусы – это хороший вариант перекуса, передает РИА Новости.





В шаурме, однако, есть вредные дня здоровья ингредиенты: большое количество масла и теста. Масло повара лучше попросить не добавлять, а лишнее тесто – просто выбросить, пишут «Известия».

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, как приготовить шашлык «без последствий» для организма.

