Диетолог рассказал о правильном способе поедания шаурмы
Шаурма может быть полезным перекусом в условиях большого города, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания. Такое мнение высказал врач-диетолог Сергей Обложко. По его словам, овощи, куриное мясо и некалорийные соусы – это хороший вариант перекуса, передает РИА Новости.
В шаурме, однако, есть вредные дня здоровья ингредиенты: большое количество масла и теста. Масло повара лучше попросить не добавлять, а лишнее тесто – просто выбросить, пишут «Известия».
Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, как приготовить шашлык «без последствий» для организма.
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