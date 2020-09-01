Депутат Мосгордумы Титов: статус московского инвестора дает предприятиям налоговые преференции
Член комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Андрей Титов заявил, что статус московского инвестора способствует развитию промышленных предприятий.
«Москва запустила новый вид поддержки бизнеса - инвестиционный налоговый вычет. Получить статус московского инвестора могут предприятия промышленности», - рассказал Титов журналистами Агентства городских новостей «Москва».
По его словам, эта мера существует поможет реальному сектору, так как инвестиции в развитие, капитальное строительство и оборудование являются очень крупными.
Титов рассказал, что налоговая преференция коснется налога на прибыль, который направляется в бюджеты разных уровней.
«Сейчас он составляет 20% от прибыли, при этом одна часть - 3% - идет в федеральный бюджет, а большая - 17% - в региональный. Московский бюджет будет возвращать уплаченный налог тем, кто вкладывается в развитие. За счет суммы налога, который зачисляется в московский бюджет, можно будет списывать до 90% инвестиций в основные средства. При этом неиспользованную сумму региональной льготы можно будет использовать в течение долгого времени - до семи лет», - подчеркнул депутат.
По его словам, за счет суммы налога, который зачисляется в федеральный бюджет, можно списывать до 10% инвестиций в основные средства. Московская мера поддержки существенно расширяет и дополняет федеральную.
Эта мера, по словам парламентария, внедряется как альтернатива региональным льготным ставкам налога на прибыль, которые закончат свое действие в 2023 году в связи с изменениями федерального законодательства.
«Этот механизм позволит продолжать политику преференций и предоставить налоговый вычет реально действующим промышленным предприятиям, которые активно растут, инвестируют в производство, стимулировать лучшую и самую инициативную категорию предпринимателей», - отметил Титов.
Он напомнил, что сейчас в Москве бизнесу предоставляется целый комплекс мер поддержки.
«Самыми востребованными мерами, введенными в период пандемии, являются льготные кредиты. К этой программе уже присоединилось 11 коммерческих банков, предприятия уже получили льготные кредиты по городской программе на сумму более 38 млрд руб., еще более 49 млрд руб. займов уже одобрено и поступит компаниям на счета в ближайшее время», - рассказал депутат.
Он отметил, что получателями кредитов стали малые и средние предприятия в секторе оптовой торговли, строительства, транспорта, аренды.
«Это свидетельство того, что внедренная в Москве система поддержки бизнеса - многокомпонентная, и направлена на различные отрасли экономики, что делает ее особо эффективной», - заключил депутат Мосгордумы.
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