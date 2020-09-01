Депутат Мосгордумы Титов: статус московского инвестора дает предприятиям налоговые преференции

Член комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Андрей Титов заявил, что статус московского инвестора способствует развитию промышленных предприятий.

«Москва запустила новый вид поддержки бизнеса - инвестиционный налоговый вычет. Получить статус московского инвестора могут предприятия промышленности», - рассказал Титов журналистами Агентства городских новостей «Москва».

По его словам, эта мера существует поможет реальному сектору, так как инвестиции в развитие, капитальное строительство и оборудование являются очень крупными.

Титов рассказал, что налоговая преференция коснется налога на прибыль, который направляется в бюджеты разных уровней.

«Сейчас он составляет 20% от прибыли, при этом одна часть - 3% - идет в федеральный бюджет, а большая - 17% - в региональный. Московский бюджет будет возвращать уплаченный налог тем, кто вкладывается в развитие. За счет суммы налога, который зачисляется в московский бюджет, можно будет списывать до 90% инвестиций в основные средства. При этом неиспользованную сумму региональной льготы можно будет использовать в течение долгого времени - до семи лет», - подчеркнул депутат.