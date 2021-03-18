Депутат МГД Титов: Москва развивает электронную биржу патентов
Депутат столичного парламента Андрей Титов заявил, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) в 2021 году может появиться возможность подавать заявки на регистрацию интеллектуальной деятельности в онлайн-формате, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По его словам, нововведение «существенно упростит и ускорит работу резидентов МИК в сфере патентной деятельности», а также защитит результаты их труда, сделает более удобным оформление прав и совершение сделок, касающихся технологий и разработок.
Титов рассказал, что сервис «Биржа патентов», который совместно развивают МИК и Роспатент, обеспечит доступ к разработкам и поможет предпринимателям в вопросах регистрации интеллектуальной собственности. Он добавил, что база уже содержит более 68 тысяч.
«Интеллектуальный ресурс - это главный капитал в инновационной деятельности, и поэтому развитие удобной в использовании «Биржи патентов» поможет всем, кто заинтересован в создании новаторского продукта. На бирже есть и изобретения, и товарные знаки, и модели, промышленные образцы, все это собрано в единой электронной базе», - рассказал Титов.
Депутат отметил, что защита интеллектуальной собственности, особенно в сфере сложнейших технологических решений, требует квалификации и опыта. И платформа МИК может помочь в подборе организации для регистрации прав на интеллектуальную собственность.
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