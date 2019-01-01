Чилингаров опроверг собственную госпитализацию
Депутат Госдумы, учёный-полярник Артур Чилингаров опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом сообщает РБК, приводя слова самого учёного.
«Это все левая информация, я же сейчас с вами разговариваю», — заявил Чилингаров.
Ранее ряд СМИ сообщил, что полярнику стало плохо во время политической конференции в офисе «Единой России». Позже в пресс-службе партии также опровергли информацию.
Ранее президент Ассоциации полярников, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров рассказал, как сделать, чтобы Россия играла решающую роль в формировании международного сотрудничества в Арктике.
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