Чилингаров опроверг собственную госпитализацию

Депутат Госдумы, учёный-полярник Артур Чилингаров опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом сообщает РБК, приводя слова самого учёного.

«Это все левая информация, я же сейчас с вами разговариваю», — заявил Чилингаров.

Ранее ряд СМИ сообщил, что полярнику стало плохо во время политической конференции в офисе «Единой России». Позже в пресс-службе партии также опровергли информацию.

Ранее президент Ассоциации полярников, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров рассказал, как сделать, чтобы Россия играла решающую роль в формировании международного сотрудничества в Арктике.

