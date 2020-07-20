Четыре экопроекта Подмосковья поборются за звание лучших в России

Четыре подмосковных территории принимают участие во Всероссийском конкурсе экологических туркластеров. Это проекты: «Руза заповедная», «Звенигородский вектор» Одинцовского городского округа, «Экосистема «Гжельский ярус» в Раменском и «Журавлиный край» в Талдоме.

Как сообщила «Радио 1», руководитель Комитета по туризму МО в ранге министра Наталья Галкина, направление экотуризма со временем станет ещё популярнее.

«Многие москвичи и жители Подмосковья устали от урбанистической жизни, хотели бы чаще выезжать на природу, дышать чистым воздухом. Московская область прекрасно подходит для воплощения таких проектов. Благодаря их реализации мы сможем предложить больше вариантов экологического отдыха нашим туристам», – сказала Галкина.

Топ-30 территорий определят 28 июля. Второй этап соревнования завершится 16 октября, конкурсная комиссия объявит 10 победителей – пилотных территорий с лучшими решениями по развитию инвестиционной привлекательности, созданию рабочих мест и мерами поддержки малого и среднего предпринимательства.

