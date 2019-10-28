Более 30 рейсов задержали в Москве из-за погоды

Более 30 рейсов были задержаны в столичных аэропортах из-за сильного ветра, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника экстренных служб региона.

Как пишут argumenti.ru, накануне порывы ветра достигали 23 метров в секунде, что препятствовало взлету и посадке воздушных судов. В настоящее время все аэропорты Москвы работают в штатном режиме – по фактической погоде.

Напомним, что ранее синоптики сообщали об усилении ветра и похолодании в столичном регионе.



