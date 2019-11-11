Более 12 тысяч билетов куплено на первые поезда в Крым и обратно

Свыше 12 тысяч билетов реализовано по всей России на первые поезда, которые проследуют по Крымскому мосту. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные дирекции по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия «Крымская железная дорога». Продажи стартовали 8 ноября.

Как отмечает RT, в самом Крыму по состоянию на сегодняшнее утро куплено около 2350 билетов. Поезда будут ходить из Москвы и Санкт-Петербурга до Симферополя и Севастополя и обратно. Пассажирские перевозки будут осуществляться новыми поездами «Таврия».

Первый поезд из северной столицы в Крым отправится 23 декабря, на дорогу уйдёт 43,5 часа. На следующий день отправится первый состав из Москвы. Он будет находиться в пути 33 часа. Стоимость билетов в плацкарт начинается от 2966 рублей. Грузовые поезда должны начать ходить по Крымскому мосту в июне будущего года.

