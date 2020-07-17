Более 10 млн автомобилей пересекли Крымский мост после открытия

Уже 10 миллионов автомобилей пересекли Крымский мост с момента его открытия в мае 2018 года, в том числе 130 тысяч автобусов. Такая обновлённая статистика появилась на сайте Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань». За это время по транспортному переходу проехали также 1,3 миллиона грузовиков.

Автодорожная часть моста эксплуатируется в штатном режиме. Поток транспорта в Крым интенсивнее Краснодарского направления на 9%. За мостом следят более 100 работников, в распоряжении которых 35 единиц дорожной техники. Кроме того, функционируют автоматизированные комплексы, они указывают водителям, что делать в зависимости от погодных условий.

Ещё одна составляющая эксплуатации - технический надзор за состоянием опор и пролетных конструкций посредством специализированных приборов и датчиков. Все текущие данные о процессах поступают в Центр управления производством на таманском берегу.

