Бочкарев: В Москве начали благоустройство территории вокруг второго вестибюля ТПУ «Окружная»
В Москве начали работы по благоустройству территории вокруг северного вестибюля станции метро «Окружная». Об этом рассказал заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в рамках проекта планируется вымостить плиткой из гранита, добытого в уральском месторождении «Мансуровское», около 3,6 тысяч квадратных метров.
«К тому же на территории будет уложено более 330 квадратных метров рулонного газона, высажены деревья. Там также установят скамейки и обеспечат удобный подход пассажиров к северному вестибюлю станции», - добавил Бочкарев.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что готовность металлического каркаса входного павильона составляет 80%, а во внутренних помещениях сейчас ведутся архитектурно-отделочные работы, в том числе с применением гранита и нержавеющей стали.
По его словам, ранее в верхней части свода эскалаторного хода вестибюля были смонтированы водозащитные зонты и завершен монтаж трех 108-метровых эскалаторов.
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