Бочкарев: Территорию у станции БКЛ «Сокольники» вымостят красным клинкерным кирпичом
Территория у станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) будет вымощена красным клинкерным кирпичом. Об этом рассказал заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Для этого уже начали сооружать бетонное основание. Всего красным клинкерным кирпичом российского производства будет выложено 15 тысяч квадратных метров центральной аллеи, которая ведет от метро к парку «Сокольники», - добавил он.
По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, общая площадь благоустройства прилегающей территории составит примерно 40 тысяч квадратных метров. Он отметил, что, по замыслу авторов, мощение отсылает к красной Сокольнической линии – первой ветке столичного метрополитена. Кравцов также сообщил, что красным клинкерным кирпичом будут облицованы и вентиляционные киоски на аллее.
Глава холдинга подчеркнул, что в пешеходной зоне будут высажены деревья и кустарники, поставлены скамейки-клумбы и фонари.
Отмечается, что в целом готовность северо-восточного участка БКЛ составляет уже 86%.
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