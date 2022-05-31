Бочкарев: Строительство путепровода через Кавказский бульвар почти завершено
Готовность путепровода через Кавказский бульвар, который станет частью участка московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, составляет 90%. Об этом рассказал заммэра Москвы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, монтаж пролетного строения уже завершен, а гидроизоляция и работы по устройству выравнивающего слоя еще проводятся. Сейчас строители готовятся к укладке асфальтобетонной смеси.
Бочкарев также сообщил, что технический пуск движения по путепроводу через Кавказский бульвар запланирован на конец лета.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов напомнил, что кроме путепровода через Кавказский бульвар, на указанном участке скоростного диаметра строятся еще три. Он рассказал, что сейчас на путепроводах через реку Городня и через Котляровский ручей строители укладывают первый слой асфальтобетонного покрытия. А на путепроводе через Кантемировскую улицу уже было завершено устройство оклеечной гидроизоляции пролетного строения.
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