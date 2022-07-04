Бочкарев: С начала реализации программы реновации под заселение передали 185 домов

С начала реализации программы реновации 185 новостроек во всех округах Москвы было передано под заселение, рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, сейчас в Москве переселяют примерно 88 тысяч жителей, при этом переезд завершили уже почти 60,4 тысяч москвичей.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в большее количество новостроек по программе реновации переселяются москвичи в Северо-Восточном и Юго-Восточном административном округах. В то же время на западе Москвы заселяют 24 дома, на севере и юго-западе - по 23.

Он также добавил, что в новостройках для максимальной энергоэффективности зданий применяются новейшие технологии, в том числе связанные с самостоятельным регулированием подачи отопления в квартиры.