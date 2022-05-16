Бочкарев рассказал об отделке платформ станции БКЛ «Кленовый бульвар»

На платформе строящейся станции восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Кленовый бульвар» продолжаются отделочные работы. Об этом рассказал заммэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, облицовка пола и путевых стен, которая осуществляется сибирским гранитом светло-серого цвета, почти завершена. Бочкарев добавил, что работа также ведется на переходах между платформами, но там кроме гранита используется и мрамор, который также применят для реконструкции кассового зала станции.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что в эскалаторной зоне и вестибюлях «Кленового бульвара» применяются инновационные материалы, в том числе сотовые панели, которые производятся на одном из московских предприятий.

Он отметил, что из таких панелей создается подвесной потолок в виде купола в платформенном зале, работа по установке которого выполнена на одну пятую.

По словам Кравцова, в художественном облике станции отражается архитектура дворца царя Алексея Михайловича, расположенного поблизости в музее-заповеднике «Коломенское».

