Бочкарев: На маршруте МЦД-4 строят и реконструируют более 10 станций
На перспективном четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) проходит строительство и реконструкция 11 остановочных пунктов. Об этом рассказал заммэра Москвы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«С начала 2022 года было завершено строительство первого этапа нового остановочного пункта Минская и реконструкция станции Толстопальцево. До конца года планируется завершить реконструкцию еще четырех платформ», - добавил он.
По словам Бочкарева, речь идет об остановочных пунктах Лесной городок, Мещерская, Очаково и Переделкино. К тому же, добавил он, сейчас строятся новые остановочные пункты Камушки, Кутузово и Поклонная, а на уже существующих платформах Беговая, Белорусский вокзал и Каланчевская ведутся работы по реконструкции.
По данным ведомства, открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы. В связи с этим столица станет ближе для жителей сразу нескольких населенных пунктов Подмосковья.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- СМИ назвали рубль лучшей мировой валютой с начала года
- Медведев заявил, что конфликт НАТО с Россией может перерасти в ядерную войну
- Президент и премьер Финляндии поддержали членство страны в НАТО
- В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО
- Экс-министр Улюкаев вышел из колонии
- Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент
- Белов сменит Алексеева на посту зампреда Центробанка
- В Курской области задержали готовившего теракт местного жителя
- Сооснователь VK Гришин покинул пост председателя совета директоров
- Шнуров высказался об эмиграции звезд из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru