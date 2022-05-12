Бочкарев: На маршруте МЦД-4 строят и реконструируют более 10 станций

На перспективном четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) проходит строительство и реконструкция 11 остановочных пунктов. Об этом рассказал заммэра Москвы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С начала 2022 года было завершено строительство первого этапа нового остановочного пункта Минская и реконструкция станции Толстопальцево. До конца года планируется завершить реконструкцию еще четырех платформ», - добавил он.

По словам Бочкарева, речь идет об остановочных пунктах Лесной городок, Мещерская, Очаково и Переделкино. К тому же, добавил он, сейчас строятся новые остановочные пункты Камушки, Кутузово и Поклонная, а на уже существующих платформах Беговая, Белорусский вокзал и Каланчевская ведутся работы по реконструкции.

По данным ведомства, открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы. В связи с этим столица станет ближе для жителей сразу нескольких населенных пунктов Подмосковья.