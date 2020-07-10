Банкиру Тинькову пересадили костный мозг

Банкиру Олегу Тинькову сделали операцию по пересадке костного мозга в рамках курса лечения от лейкемии. Об этом он сам сообщил в соцсетях. В случае выздоровления предприниматель намерен создать донорский фонд. Тиньков рассказал, что уже прошел в коридоре 2 километра, однако подчеркнул, что основой долгий период восстановления ещё впереди.

Он призвал подписчиков не бояться сдавать костный мозг для спасения больных, объяснив, что это несложно и безопасно. В качестве примера предприниматель привёл Германию, где 7 миллионов доноров, а в России всего 130 тысяч. «Нам должно быть стыдно!», - написал Тиньков.

Диагноз рак крови банкиру был поставлен в октябре прошлого года. Бизнесмен перенёс несколько курсов химиотерапии в клинике Берлина, благодаря которым, удалось добиться ремиссии. Причём в апреле он даже переболел COVIF-19.

В конце февраля появилась информация о претензиях налоговой службы США к Олегу Тинькову, по которым ему грозит до 6 лет лишения свободы. Бизнесмен должен был участвовать в судебных слушаниях в Лондоне.

