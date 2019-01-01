Атмосферное давление в Москве может упасть до рекордной отметки

Атмосферное давление в российской столице на этой неделе может побить рекорд 63-летней давности, упав до рекордной отметки, сообщает Москва 24.

27 июня давление упадет примерно на 14 единиц и составит 738 миллиметров ртутного столба, а на следующий день оно достигнет отметки в 730 миллиметров ртутного столба.

Это уже абсолютный минимум атмосферного давления для этого дня. Предыдущий рекорд пришелся на 1956 год, когда оно опустилось до 732 миллиметров ртутного столба.

К летней норме атмосферное давление вернётся к 30 июня.

Из-за перепадов давления самочувствие может ухудшиться, особенно у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты советуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.



