Атмосферное давление в Москве близко к рекордно низкому

Атмосферное давление в столичном регионе приблизилось к рекордно низким показателям. К полудню барометры зафиксировали 730,1 миллиметра ртутного столба, сообщает Москва 24. Самое низкое давление для 11 февраля было отмечено в последний раз уже в далёком 1979 году – 728 миллиметров ртутного столба.

В Столице и области также продолжает действовать жёлтый уровень погодной опасности из-за скользких дорог. Предупреждение актуально до 22:00 среды, 12 февраля.

Водителей призвали в вечерний час пик пересесть на общественный транспорт. Ситуацию на трассах осложняет ещё снегоуборочная техника, вышедшая на работы в массовом порядке.

В течение недели будет не холодно, воздух прогреется до 0 градусов. Климатическая норма будет перекрываться на восемь-десять градусов. В субботу ночью ожидается -2 -7 °C, днем – от -3 до +2 градусов. В воскресенье погода существенно не поменяется: ночью – от -1 до -6 °C , днем – от -2 до +3°C.

