Аномальное тепло и ненастье: Прогноз погоды на завтра

Резкое потепление вместе с ненастьем придут завтра в большинство регионов северо-запада России, прогнозируется сильный ветер, сообщает погодный сайт Гисметео. Так, в Санкт-Петербурге шквалистые порывы будут достигать 17 метров в секунду. При этом в северной столице потеплеет до +7 °C.

В Вологде мокрый снег вместе с постепенным потеплением до +2 в течение дня смениться настоящим ливнем в сопровождении ураганного ветра. В Мурманске температура +5 °C не отменит мокрый снег, однако в этом областном центре ветер будет умеренным, отмечает «Свободная пресса».

В Москве порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, после полудня возможен небольшой дождь, до +2 °C.

