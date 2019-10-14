Аналоговое телевещание в России вырубили с борта МКС
Аналоговое вещание федеральных телеканалов отключено в последнем 21 регионе России. Символическое действие в виде нажатия кнопки на компьютере совершил российский космонавт Александр Скворцов с борта Международной космической станции. Как отмечает RT, отныне вся России перешла на цифровое телевещание.
В финальную волну перехода на цифру, в частности, попали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Севастополь, Крым, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская и Саратовская области, Башкирия и Татарстан, Дагестан и Ингушетия.
Как сообщает Москва 24, в символической церемонии выключение аналогового вещания из Центра управления полетами также приняли участие руководитель Центра цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин и генеральный директор РТРС Андрей Романченко.
В течение недели на федеральных телеканалах будет крутиться видеоролик с рассказом о том, как настроить цифровое телевидение.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Климкин призвал «добить» CNN «Київом»
- В Москве действует «жёлтый» уровень погодной опасности
- «Булаву» и «Синеву» запустят на стратегических учениях «Гром-2019»
- Аналоговое телевещание в России вырубили с борта МКС
- «Оговорочка по Фрейду». Российские адмиралы об ошибке конгрессмена США