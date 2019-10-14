Аналоговое телевещание в России вырубили с борта МКС





Аналоговое вещание федеральных телеканалов отключено в последнем 21 регионе России. Символическое действие в виде нажатия кнопки на компьютере совершил российский космонавт Александр Скворцов с борта Международной космической станции. Как отмечает RT, отныне вся России перешла на цифровое телевещание.

В финальную волну перехода на цифру, в частности, попали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Севастополь, Крым, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская и Саратовская области, Башкирия и Татарстан, Дагестан и Ингушетия.