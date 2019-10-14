Аналоговое телевещание в России вырубили с борта МКС

14 октября 201912:23


Аналоговое вещание федеральных телеканалов отключено в последнем 21 регионе России. Символическое действие в виде нажатия кнопки на компьютере совершил российский космонавт Александр Скворцов с борта Международной космической станции. Как отмечает RT, отныне вся России перешла на цифровое телевещание.

В финальную волну перехода на цифру, в частности, попали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Севастополь, Крым, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская и Саратовская области, Башкирия и Татарстан, Дагестан и Ингушетия.

Эксперт назвал единственную проблему с переходом на цифровое ТВ

Как сообщает Москва 24, в символической церемонии выключение аналогового вещания из Центра управления полетами также приняли участие руководитель Центра цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин и генеральный директор РТРС Андрей Романченко.

В течение недели на федеральных телеканалах будет крутиться видеоролик с рассказом о том, как настроить цифровое телевидение.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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