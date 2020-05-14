Американский «шпион» Уилан останется под арестом в Москве

Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионской деятельности против России, останется под стражей. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным продление его ареста на полгода. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Владимир Жеребёнков.

23 марта Московский городской суд продлил по ходатайству прокуратуры содержание Уилана в следственном изоляторе до 13 сентября. Защита ходатайствовала о переводе американца под домашний арест в номер гостиницы «Метрополь», где он обитал до момента задержания.

Пол Уилан ранее проходил службу в морской пехоте США, его задержали в российской столице 28 декабря 2018 года, предъявив обвинение в шпионаже. По данным следствия, на изъятой у него флэшке содержались секретные данные, составляющие государственную тайну. Родственники Уилана утверждают, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу. Сам он вину также не признает.

