Американский «шпион» Уилан останется под арестом в Москве
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионской деятельности против России, останется под стражей. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным продление его ареста на полгода. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Владимир Жеребёнков.
23 марта Московский городской суд продлил по ходатайству прокуратуры содержание Уилана в следственном изоляторе до 13 сентября. Защита ходатайствовала о переводе американца под домашний арест в номер гостиницы «Метрополь», где он обитал до момента задержания.
Пол Уилан ранее проходил службу в морской пехоте США, его задержали в российской столице 28 декабря 2018 года, предъявив обвинение в шпионаже. По данным следствия, на изъятой у него флэшке содержались секретные данные, составляющие государственную тайну. Родственники Уилана утверждают, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу. Сам он вину также не признает.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
53 530+5 527 / сут.
- Объявлено об остановке распространения коронавируса в России
- Москва пока не готова открыть салоны красоты и парикмахерские
- Машинист не нужен. Юрия Сёмина «ушли» из «Локомотива»
- Путину назвали сроки выпуска вакцины от COVID-19
- Собянин объявил о скором начале массового скрининга на антитела к COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru