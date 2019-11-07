Американский F-16 уронил ракету на японский огород
7 ноября 201907:59
Истребитель ВВС США во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету на приусадебный участок в местной деревне, пишет Life со ссылкой на NHK.
Сообщается, что сброс ракеты произошел вне установленной для проведения учебных полетов зоны. Военные уже связались с местными властями по поводу инцидента. Готовится поисковая операция. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев