Американский F-16 уронил ракету на японский огород

Истребитель ВВС США во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету на приусадебный участок в местной деревне, пишет Life со ссылкой на NHK.

Сообщается, что сброс ракеты произошел вне установленной для проведения учебных полетов зоны. Военные уже связались с местными властями по поводу инцидента. Готовится поисковая операция. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

