Алибасов сыграет у Барецкого в «Брате-3»
Бари Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат-3». Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
По его словам, в картине Алибасов сыграет главного продюсера. На него будет совершено покушение, но неудачно. Главным героем киноленты станет младший брат Данилы Багрова, мечтающий попасть на съёмки «Дома-2». Он является страстным поклонником группы «На-На», поэтому в картине будет задействована музыка коллектива, поделился Горжанкин.
Добавим, начать съёмки планируется уже в конце июля в Красногорске. Об этом рассказал сам режиссёр Стас Барецкий, пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Локация, по его словам, выбрана с учётом того, что главный герой живёт в Московской области. Также режиссёр напомнил, что в отличие от первых частей «Брата» (авторства Балабанова — прим. НСН), его фильм будет не криминальным боевиком, а криминальной комедией с элементами драмы, пишет РИА ФАН. Актёрский состав в ленте будет малоизвестным, но с молодыми и перспективными именами.
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