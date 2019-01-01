Алибасов сыграет у Барецкого в «Брате-3»

Добавим, начать съёмки планируется уже в конце июля в Красногорске. Об этом рассказал сам режиссёр Стас Барецкий, пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Локация, по его словам, выбрана с учётом того, что главный герой живёт в Московской области. Также режиссёр напомнил, что в отличие от первых частей «Брата» (авторства Балабанова — прим. НСН), его фильм будет не криминальным боевиком, а криминальной комедией с элементами драмы, пишет РИА ФАН. Актёрский состав в ленте будет малоизвестным, но с молодыми и перспективными именами.

