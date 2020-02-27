Адвокат рассказал, как заработать на туроператорах из-за коронавируса

Некоторые российские туроператоры отказываются возвращать деньги за путевки в страны, где обнаружен китайский коронавирус. Об этом в эфире телеканала «МИР 24»

Несколько туроператоров в России не возвращают деньги за путевки в страны, где обнаружен коронавирус. Об этом телеканалу «МИР 24» рассказал юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов. При этом, подчеркнул юрист, с такими проблемами туристы сталкиваются не только в России, но и в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, на Украине.

При этом, отмечается, что за неиспользованную путевку туристу обязаны вернуть деньги в течение десяти дней. Если же этого не происходит, то рекомендуется обращаться в суд. Тем более, что это будет выгодно для самого туриста, который получит не только возмещение, но и неустойки.

«В данном случае турист начинает зарабатывать. Предположим, 150 тысяч стоит путевка. Туроператор говорит, я тебе не отдам сейчас, отдам через много месяцев. Турист пишет претензию, ему в 10-дневный срок ничего не возвращают, он обращается в судебный порядок. 150 тысяч суд взыскивает за то, что это задолженность. 150 тысяч – неустойка, это 100%. И 150 тысяч – штраф в пользу потребителя. Это без морального вреда, без расходов на адвоката. И туроператор обязан посчитать», – пояснил юрист.

Тем не менее, по словам Шалоносова, в суд обращаются лишь 3-5% туристов, которым не вернули денежные средства за путевку.

