6 июня стал самым жарким днем 2019 года

Четверг, 6 июня, стал в Москве самым жарким днем с начала 2019 года. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос». По данным синоптиков, температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ поднялась до отметки в +29,3 градуса, сообщает АГН «Москва».

Отмечается, что аналогичная жара фиксировалась в российской столице 7-9 июня лишь в 1988, 1999 и 2014 годах, сообщает «Свободная пресса».

В пятницу, 7 июня, в Москве также будет очень жарко. Днем воздух прогреется до 30−32 градусов, передает RT. Будет облачно и без осадков.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН посоветовала в жаркую погоду сократить количество потребляемого красного мяса и жирных продуктов, отдав предпочтение региональным ягодам, овощам и фруктам.

