6 июня стал самым жарким днем 2019 года
Четверг, 6 июня, стал в Москве самым жарким днем с начала 2019 года. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос». По данным синоптиков, температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ поднялась до отметки в +29,3 градуса, сообщает АГН «Москва».
Отмечается, что аналогичная жара фиксировалась в российской столице 7-9 июня лишь в 1988, 1999 и 2014 годах, сообщает «Свободная пресса».
В пятницу, 7 июня, в Москве также будет очень жарко. Днем воздух прогреется до 30−32 градусов, передает RT. Будет облачно и без осадков.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН посоветовала в жаркую погоду сократить количество потребляемого красного мяса и жирных продуктов, отдав предпочтение региональным ягодам, овощам и фруктам.
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