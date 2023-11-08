Опубликован список российских и украинских артистов, погибших в зоне СВО

Так, на фронте погиб автор «Уральских пельменей» 55-летний бард Игорь Истомин. В 2022 году музыкант ушел на спецоперацию добровольцем, спустя время он пропал без вести. Кроме того, в ходе СВО героически погиб режиссер, балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов. Артисту было 37 лет.

Также журналисты выяснили, что в ходе боевых действий погибли некоторые украинские знаменитости. В частности, известно о смерти 33-летнего актера Павла Ли, 26-летнего участника юмористического шоу «Лига смеха» Ярослава Гаркавло, 29-летнего актера Евгения Светличного.

Кроме того, во время боев погибли украинские актеры Филипп Виннер, которому был 31 год, и 35-летний Алексей Хильский, известный зрителям по работе в сериале «Нюхач».

