Опубликован список российских и украинских артистов, погибших в зоне СВО
Ряд российских и украинских артистов, отправившихся на фронт после начала специальной военной операции, погибли в зоне проведения СВО. Список ушедших деятелей культуры составили журналисты News.ru.
Так, на фронте погиб автор «Уральских пельменей» 55-летний бард Игорь Истомин. В 2022 году музыкант ушел на спецоперацию добровольцем, спустя время он пропал без вести. Кроме того, в ходе СВО героически погиб режиссер, балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов. Артисту было 37 лет.
Также журналисты выяснили, что в ходе боевых действий погибли некоторые украинские знаменитости. В частности, известно о смерти 33-летнего актера Павла Ли, 26-летнего участника юмористического шоу «Лига смеха» Ярослава Гаркавло, 29-летнего актера Евгения Светличного.
Кроме того, во время боев погибли украинские актеры Филипп Виннер, которому был 31 год, и 35-летний Алексей Хильский, известный зрителям по работе в сериале «Нюхач».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Польше отменили концерты группы «Пошлая Молли» после шуток про русский язык
- Дело о теракте возбуждено после гибели экс-главы управления Народной милиции ЛНР
- Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не нужна
- Попова предупредила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире
- Россияне увидят сериал Богомолова «Кеша должен умереть» в первый день зимы
- Лавров: ЕС потерял 250 млрд евро из-за антироссийских санкций
- Страны G7 захотели ввести санкции против ХАМАС
- Заболеваемость туберкулёзом в РФ упала до исторического минимума
- Журова: Запад хочет, чтобы Путин запретил россиянам выступать на Олимпиаде
- Совфед одобрил закон о новом порядке расчета платы за отопление в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru