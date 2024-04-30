Звезда сериала «Спасатели Малибу» Зак Норман умер в 83 года
Снявшийся в сериале «Спасатели Малибу» американский актер Зак Норман умер на 84-м году жизни, сообщил портал Deadline.
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По информации издания, актер скончался 28 апреля по естественным причинам. Смерть подтвердил его зять Джефф Бриллер.
Норман родился в мае 1940 года в Бостоне. Помимо «Спасателей Малибу», он снимался в фильмах «Роман с камнем, «Команда А» и других.
Ранее стало известно о смерти в 63 года французского кинорежиссера Лорана Канте. За фильм «Класс» он получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, передает «Радиоточка НСН».
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