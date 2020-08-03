Звезда сериала «Друзья» снимется в пятой части «Крика»

Американская актриса Кортни Кокс, сыгравшая одну из главных ролей в культовом сериале «Друзья», снимется в пятой части картины «Крик». Об этом сообщает Empire.

«Мы не можем представить «Крик» без знаковых персонажей как Гейл Везерс и так невероятно взволнованы возможностью работать с Кортни», - приводит издание заявление кинокомпании Radio Silence.

Кортни в предыдущих четырех частях "Крика", первая часть которого вышла в 1996 году, играла репортера новостей Гейл Везерс. В пятой части фильма она предстанет в этой же роли.

Как ожидается, съемки фильма начнутся в конце текущего года.

