Звезда сериала «Друзья» снимется в пятой части «Крика»
Американская актриса Кортни Кокс, сыгравшая одну из главных ролей в культовом сериале «Друзья», снимется в пятой части картины «Крик». Об этом сообщает Empire.
«Мы не можем представить «Крик» без знаковых персонажей как Гейл Везерс и так невероятно взволнованы возможностью работать с Кортни», - приводит издание заявление кинокомпании Radio Silence.
Кортни в предыдущих четырех частях "Крика", первая часть которого вышла в 1996 году, играла репортера новостей Гейл Везерс. В пятой части фильма она предстанет в этой же роли.
Как ожидается, съемки фильма начнутся в конце текущего года.
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