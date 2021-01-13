Звезда кино и сериалов внезапно умер в Москве

Актёр Денис Карасёв умер в Москве в возрасте 57 лет, информирует Союз кинематографистов России. Предварительная причина смерти - сердечная недостаточность.

По вызову в дом к Карасёву накануне прибыла бригада скорой помощи, однако медики не смогли спасти артиста. Место и дату прощания с ним определят позднее.

Актёр, в частности, известен по фильму «Московская любовь». Всего он снялся более чем в 50 картинах, среди которых «Грозный», «Притяжение», «Адмирал», «Не отрекаются любя…», «Сволочи», был задействован во многих сериалах, отмечает RT.

Денис Карасёв родился в Эстонии, окончил ГИТИС. Играл в «Ленкоме», Театре им. Маяковского. В 2004 году артист сам поставил «Белого рыцаря» по повести маркиза де Сада, напоминает NEWS.RU. В спектакле играли Сергей Колесников, Сосо Павлиашвили, Ольга Антонова.

