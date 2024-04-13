Звезда k-pop Пак Бо Рам умерла в возрасте 30 лет
Корейская поп-певица Пак Бо Рам умерла 11 апреля в возрасте 30 лет. Об этом пишет портал Allkpop со ссылкой на агентство артистки Xanadu Entertainment.
Отмечается, что звезда k-pop была на вечеринке и потеряла сознание в туалете. Девушку, лежащую на раковине, обнаружил один из гостей. Присутствующие позвонили в скорую, а также попытались сделать Пак Бо Рам искусственное дыхание.
Медики доставили певицу в Университетскую больницу Ханянг и констатировали смерть. Полиция начала проверку по факту инцидента.
Ранее стало известно о смерти итальянской певицы Коки (Эльзы Маццетти). Артистке было 87 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru