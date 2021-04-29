Зрителей допустят на «Евровидение»
Зрителей допустят на конкурс «Евровидение», который состоится в Роттердаме в мае. Об этом пишет газета De Telegraaf со ссылкой на правительство Нидерландов.
Ранее сообщалось, что власти разрешат публике присутствовать на «Евровидении», если в Нидерландах не будет ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
На шести репетициях, двух полуфиналах и финале песенного конкурса одновременно смогут присутствовать не более 3,5 тысячи зрителей. Для допуска на мероприятие они должны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19.
Как ожидается, продажи билетов на все девять шоу стартуют в начале мая.
«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в нидерландском Роттердаме. В конкурсе примут участие молодые исполнители из 39 стран. Россию на «Евровидении» представит певица Manizha: артистка выступит с песней Russian Woman в первом полуфинале конкурса 18 мая.
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