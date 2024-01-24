Знаменитый театральный педагог Галендеев умер в Петербурге

Театральный педагог, режиссер Валерий Галендеев скончался на 78 году жизни. Об этом сообщила театральный критик Марина Дмитревская в соцсетях.

Галендеев, несмотря на проблемы со здоровьем, до последнего вёл занятия по сценической речи в Российском государственном институте сценических искусств, передает ТАСС. В РГИСИ его назвали великим мастером речевого искусства. Как рассказали коллеги, Гелендеев мог исправить любые дефекты речи.

Он был наставником по сценическому искусству у нескольких поколений актёров. «К нему очень хотелось идти на занятия, а это величайшее достижение педагога», - отметили в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова.

Валерий Галендеев с 1979 года занимал должность педагога-репетитора в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он также организовывал мастер-классы в стране и за границей. Галендеев - лауреат ряда отечественных и международных премий.

