Жванецкий упокоился на Новодевичьем рядом с Волчек и Захаровым

Писателя - сатирика Михаила Жванецкого похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с Народным артистом России проходила в закрытом режиме в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на карантинные меры, отдать последнюю дань уважения литератору пришли немало известных людей – от артистов до чиновников.

У гроба были замечены министр культуры РФ Ольга Любимова, Алла Пугачева с Максимом Галкиным, поэт-песенник Илья Резник, Михаил Швыдкой, Леонид Ярмольник, Александр Розенбаум, другие селебритис.

Представителей средств массовой информации на похоронную церемонию не допустили – вход на кладбище им преградили сотрудники полиции, передает «360».

Место упокоения писателя расположено неподалеку от могил главных режиссеров театров «Современник» и «Ленком» Галины Волчек и Марка Захарова.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября на 87 году жизни. Он длительное время болел, а в начале октября объявил через своего представителя об уходе со сцены.

