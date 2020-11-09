Жванецкий упокоился на Новодевичьем рядом с Волчек и Захаровым
Писателя - сатирика Михаила Жванецкого похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с Народным артистом России проходила в закрытом режиме в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Несмотря на карантинные меры, отдать последнюю дань уважения литератору пришли немало известных людей – от артистов до чиновников.
У гроба были замечены министр культуры РФ Ольга Любимова, Алла Пугачева с Максимом Галкиным, поэт-песенник Илья Резник, Михаил Швыдкой, Леонид Ярмольник, Александр Розенбаум, другие селебритис.
Представителей средств массовой информации на похоронную церемонию не допустили – вход на кладбище им преградили сотрудники полиции, передает «360».
Место упокоения писателя расположено неподалеку от могил главных режиссеров театров «Современник» и «Ленком» Галины Волчек и Марка Захарова.
Михаил Жванецкий умер 6 ноября на 87 году жизни. Он длительное время болел, а в начале октября объявил через своего представителя об уходе со сцены.
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