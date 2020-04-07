Журналист Аббас Джума уверен в успехе фильма «Шугалей»

«Многие люди не знают, что случилось с Максимом Шугалеем и его коллегой. Поэтому фильм вызовет резонанс, он, безусловно, откроет глаза очень многим», — пояснил эксперт.

Журналист надеется, что вслед за выходом фильма «Шугалей» дело сдвинется с мертвой точки, и российские социологи будут вызволены из ливийской тюрьмы.



«Ни у кого нет возможности просто-напросто вызволить двух россиян из плена, из рук наглого террориста, абсолютно в глаза говорящего, что «мне западные эти все ценности: свобода, права человека и прочее, – мне все по боку. У меня есть мои представления о добре и зле, и я буду действовать сообразно этим представлениям», — пояснил Аббас.



В заключение публицист заявил, что его поражает безнаказанность террориста Абд Аль-Рауфа Кары (главы группировки RADA, контролирующей «Митигу»), до сих пор остающегося на свободе.



Политолог Владимир Соловейчик заявил, что выход кинокартины поможет освобождению российских социологов из плена. По его словам, общественность должна увидеть, что на самом деле происходит в Ливии.

«Вне всякого сомнения, то, что происходит в Ливии, в фильме должно быть отражено и, стало быть, до зрителей должно дойти. Тем более, что фильм многим куда проще понять, чем тексты и аналитические обзоры», — считает эксперт.



Напомним, Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в Ливии в мае 2019 года. Сотрудники ФЗНЦ проводили социологические исследования. Не предъявив россиянам обвинений, террористы группировки RADA схватили их и бросили их в тюрьму «Митига». Ранее эксперты СБ ООН обвиняли боевиков RADA похищении людей с целью выкупа, насилии и пытках.

