Журналист Аббас Джума уверен в успехе фильма «Шугалей»
В апреле 2020 года зрители смогут увидеть художественный фильм «Шугалей» о российских социологах, оказавшихся в плену у ливийских боевиков. Спецкорреспондент РИА ФАН Аббас Джума и политолог Владимир Соловейчик рассказали, какое впечатление на зрителя произведет основанная на реальных событиях картина.
Социологов ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана удерживают в тюрьме «Митига», расположенной на подконтрольных боевикам так называемого ПНС территориях.
Аббас Джума предположил, что кинокартина вызовет широкий общественный резонанс. По его словам, художественный фильм – это оружие, способное раскрыть людям глаза на произвол, который творится в североафриканской стране.
«Многие люди не знают, что случилось с Максимом Шугалеем и его коллегой. Поэтому фильм вызовет резонанс, он, безусловно, откроет глаза очень многим», — пояснил эксперт.
Журналист надеется, что вслед за выходом фильма «Шугалей» дело сдвинется с мертвой точки, и российские социологи будут вызволены из ливийской тюрьмы.
«Ни у кого нет возможности просто-напросто вызволить двух россиян из плена, из рук наглого террориста, абсолютно в глаза говорящего, что «мне западные эти все ценности: свобода, права человека и прочее, – мне все по боку. У меня есть мои представления о добре и зле, и я буду действовать сообразно этим представлениям», — пояснил Аббас.
В заключение публицист заявил, что его поражает безнаказанность террориста Абд Аль-Рауфа Кары (главы группировки RADA, контролирующей «Митигу»), до сих пор остающегося на свободе.
Политолог Владимир Соловейчик заявил, что выход кинокартины поможет освобождению российских социологов из плена. По его словам, общественность должна увидеть, что на самом деле происходит в Ливии.
«Вне всякого сомнения, то, что происходит в Ливии, в фильме должно быть отражено и, стало быть, до зрителей должно дойти. Тем более, что фильм многим куда проще понять, чем тексты и аналитические обзоры», — считает эксперт.
Напомним, Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в Ливии в мае 2019 года. Сотрудники ФЗНЦ проводили социологические исследования. Не предъявив россиянам обвинений, террористы группировки RADA схватили их и бросили их в тюрьму «Митига». Ранее эксперты СБ ООН обвиняли боевиков RADA похищении людей с целью выкупа, насилии и пытках.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ