«Жизнь – необыкновенное чудо»: Сатирик Альтов поздравил россиян предновогодней книгой
Семен Альтов рассказал НСН, что несмотря на тревожное самочувствие в уходящем году, его личная жизнь дарит ему поводы для радости в виде появления правнука и скорого юбилея.
Советский и российский писатель-сатирик Семен Альтов признался НСН, что весь год прожил в тревожном состоянии, но всё же рад, что у него «болит».
«В течение этого года я жил в состоянии тревоги, как и все нормальные люди. При этом я стал прадедом. Вот в личном плане у меня как-то более-менее ничего. Мне вот-вот будет 80 лет, по этому поводу в Москве будет вечер у Геннадия Хазанова 19 января, так что меня вовлекают в торжества, которые мне немножко тяжело даются, но надо отдать дань. С каждым годом болеть начинает практически все, и желание только одно, чтобы так продолжалось как можно дольше», - поделился он.
Кроме того, сатирик рассказал о своей недавно вышедшей книге.
«К Новому году у меня вышла книжка издательства АСТ, называется она «Обовсем», в одно слово. Часть пойдет по книжным магазинам. Учитывая, что наша жизнь сегодня состоит из одних СМС и так далее, я собрал в книгу только коротенькие вещи. Там ничего длинного нет. Даже вместо слова «предисловие» я написал «предислов». Сейчас все кратко, даже отношения между людьми стали короче. Поэтому пытаюсь быть в тренде бегущего времени», - рассказал сатирик.
Альтов лаконично и емко поздравил читателей НСН с Новым 2025 годом.
«В любом случае, помните, что жизнь - это чудо, а жизнь в нашей стране - необыкновенное чудо! С Новым годом!», - заявил он.
Ранее депутат Госдумы, журналист и публицист Анатолий Вассерман в беседе с НСН заявил, что в уходящем году зачитывался фантастикой в поджанре «попадание» и назвал одним из любимых писателей в этом жанре Андрея Шопперта.
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