Жители Краснодарского края и Санкт-Петербурга стали лидерами по просмотрам кино

Уточняется, что среди жанров россияне чаще выбирают триллер, однако предпочтения зависят от региона. К примеру, жители Краснодарского край чаще смотрят драму, военные проекты и фантастику. Зрители из Нижегородской области предпочитают детективы, комедии, фэнтези и документальные ленты, а жители Свердловская область – приключенческое кино.

Среди проектов аудитория выбирает для себя сериалы «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским, «Виноград» с Павлом Прилучным а также «Жизнь по вызову. Фильм». Нередко в региональных топах встрачается детектив «Черное солнце» с Максимом Стояновым и Юрием Чурсиным, триллеры «Резервация» с Денисом Шведовым и «Тоннель» с Елизаветой Боярской, проект «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и комедия «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко.

Ранее сообщалось, что в мае 2026 года российские онлайн-кинотеатры представят зрителям множество новых сериалов, включая криминальную экшн-драму «Приговор», драму «Заложник», шпионского триллера «Берлин’23» и не только, напоминает «Радиоточка НСН».

