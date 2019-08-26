Жерар Депардье сыграет Брежнева

Французский актер Жерар Депардье исполнит роль Леонида Брежнева в фильме, который посвящен событиям «Пражской весны». Как отмечает «Свободная пресса», премьера кинотелнты намечена на начало 2022 года.

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Как рассказал продюсер фильма Андрей Антонио Лека, контракт с актером уже подписан. Детали сценария и съемок будут обсуждаться уже в сентябре этого года в Париже. Режиссером станет Лордан Зафранович, который снял фильм «Оккупация в 26 эпизодах», сообщает Ura.ru.

Уточняется, что кинокaртинa рaсскaжет о чехословaцком политическом деятеле Aлексaндре Дубчеке, который в 1968 нaчaл общественно-политические реформы, получившие нaзвaние «Прaжскaя веснa».


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ФОТО: РИА Новости
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