Жерар Депардье сыграет Брежнева
Французский актер Жерар Депардье исполнит роль Леонида Брежнева в фильме, который посвящен событиям «Пражской весны». Как отмечает «Свободная пресса», премьера кинотелнты намечена на начало 2022 года.
Как рассказал продюсер фильма Андрей Антонио Лека, контракт с актером уже подписан. Детали сценария и съемок будут обсуждаться уже в сентябре этого года в Париже. Режиссером станет Лордан Зафранович, который снял фильм «Оккупация в 26 эпизодах», сообщает Ura.ru.
Уточняется, что кинокaртинa рaсскaжет о чехословaцком политическом деятеле Aлексaндре Дубчеке, который в 1968 нaчaл общественно-политические реформы, получившие нaзвaние «Прaжскaя веснa».
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