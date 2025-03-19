Жена Михалкова сообщила, что режиссер чувствует себя хорошо

Супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна Михалкова заявила о нормальном самочувствии кинематографиста. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в начале марте 79-летний Михалков якобы попал в больницу с повышенным давлением. По данным издания, у режиссера обнаружили проблемы с сердцем, выписали необходимые лекарства и отпустили на амбулаторное лечение домой.

Как отметила Михалкова, ее супруг чувствует себя хорошо, несмотря на сведения в СМИ.

Ранее жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова опровергла сообщения о его экстренной госпитализации, напоминает 360.ru.

