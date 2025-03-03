Жена Эммануила Виторгана опровергла сообщения о его госпитализации
3 марта 202513:36
Сообщения о якобы госпитализации народного артиста Эммануила Виторгана не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявила его супруга Ирина.
По её словам, 85-летний актёр находится в театре.
«Он на сцене, репетирует», - сказала она.
Ранее в семье Михаила Боярского опровергли информацию о якобы госпитализации народного артиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru