Жена Эммануила Виторгана опровергла сообщения о его госпитализации

Сообщения о якобы госпитализации народного артиста Эммануила Виторгана не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявила его супруга Ирина.

Певицу Шакиру госпитализировали из-за болей в животе

По её словам, 85-летний актёр находится в театре.

«Он на сцене, репетирует», - сказала она.

Ранее в семье Михаила Боярского опровергли информацию о якобы госпитализации народного артиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости//Михаил Киреев
ТЕГИ:КультураОпровержениеГоспитализацияЭммануил Виторган

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