Зал Зарядье открывает Новое пространство для молодежной аудитории

В Международный день музыки, 1 октября, в Зале Зарядье открывается Новое концертное пространство для выступлений одарённых молодых исполнителей, а также встреч артистов со зрителями.



Ведущие концерта-открытия – Генеральный директор зала Иван Рудин и актриса Дарья Мороз.

На концерте выступят молодые артисты, только начинающие свой путь на большой сцене, и признанные музыканты: Юрий Башмет, Борис Березовский, Софья Кипрская, Варвара Кутузова, Полина Шамаева, Игорь Подоплелов и другие.

Задача Нового пространства Зала Зарядье – создание неформальной среды для широкой аудитории, где одинаково комфортно и постоянным зрителям, и молодёжи, у которой посещение концертных залов ещё не вошло в привычку.

В Новом концертном пространстве, расположенном в самой красивой точке зала с видом на Парящий мост, Церковь Зачатия праведной Анны и Москворецкую набережную, уже распланированы концерты до конца этого сезона, а также встречи с артистами, Music Talk, мастер-классы и другие мероприятия.

