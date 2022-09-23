Зал Зарядье открывает Новое пространство для молодежной аудитории
В Международный день музыки, 1 октября, в Зале Зарядье открывается Новое концертное пространство для выступлений одарённых молодых исполнителей, а также встреч артистов со зрителями.
Ведущие концерта-открытия – Генеральный директор зала Иван Рудин и актриса Дарья Мороз.
На концерте выступят молодые артисты, только начинающие свой путь на большой сцене, и признанные музыканты: Юрий Башмет, Борис Березовский, Софья Кипрская, Варвара Кутузова, Полина Шамаева, Игорь Подоплелов и другие.
Задача Нового пространства Зала Зарядье – создание неформальной среды для широкой аудитории, где одинаково комфортно и постоянным зрителям, и молодёжи, у которой посещение концертных залов ещё не вошло в привычку.
В Новом концертном пространстве, расположенном в самой красивой точке зала с видом на Парящий мост, Церковь Зачатия праведной Анны и Москворецкую набережную, уже распланированы концерты до конца этого сезона, а также встречи с артистами, Music Talk, мастер-классы и другие мероприятия.
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