Зал новой Третьяковки в Москве затопило дождем

Зал новой Третьяковки в Москве затопило дождем, передает ТАСС.

Посетителей вывели из помещения, ведутся работы по устранению протечки, сотрудники галереи убирают воду и сушат помещение.

В затапливаемом зале находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Россия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры