Зал новой Третьяковки в Москве затопило дождем
26 августа 202016:13
Денис Давыдов
Зал новой Третьяковки в Москве затопило дождем, передает ТАСС.
Посетителей вывели из помещения, ведутся работы по устранению протечки, сотрудники галереи убирают воду и сушат помещение.
В затапливаемом зале находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".
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26 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru