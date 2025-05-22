Зак Брафф сыграет в продолжении сериала «Клиника»
Зак Брафф вернется к роли Джея Ди в продолжении сериала «Клиника», сообщает американское издание Deadline.
По данным СМИ, на подписание контракта с актером создателям продолжения сериала потребовалось несколько месяцев. Договоренности препятствовали финансовые условия, которые запросил Брафф. Он также призвал перенести съемки из Ванкувера в Лос-Анджелес. Однако по итогу переговоров стороны достигли соглашения.
За разработку проекта для канала ABC отвечает телевизионная компания 20th Television.
К своим ролям могут вернуться также другие актеры сериала «Клиника». Среди них Сара Чок (Эллиот Рид), Дональд Фейсон (Кристофер Терк), Джон К.МакГинли (Перри Кокс) и Джуди Рейес (Карла Эспиноса), передает «Радиоточка НСН».
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