Зак Брафф сыграет в продолжении сериала «Клиника»

Зак Брафф вернется к роли Джея Ди в продолжении сериала «Клиника», сообщает американское издание Deadline.

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По данным СМИ, на подписание контракта с актером создателям продолжения сериала потребовалось несколько месяцев. Договоренности препятствовали финансовые условия, которые запросил Брафф. Он также призвал перенести съемки из Ванкувера в Лос-Анджелес. Однако по итогу переговоров стороны достигли соглашения.

За разработку проекта для канала ABC отвечает телевизионная компания 20th Television.

К своим ролям могут вернуться также другие актеры сериала «Клиника». Среди них Сара Чок (Эллиот Рид), Дональд Фейсон (Кристофер Терк), Джон К.МакГинли (Перри Кокс) и Джуди Рейес (Карла Эспиноса), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из сериала "Клиника"
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