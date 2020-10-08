Захарова представила новую песню «Лезгинка»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Facebook новый трек «Лезгинка», записанный вместе с Айной Гетагазовой.
Захарова напомнила, что год назад в эфире «Русского радио» был объявлен конкурс: нужно было написать музыку для стихов представителя МИД.
«Айна сделала это! За это время песня и без презентации стала популярной. Танцуют все», – написала Захарова.
Официальный представитель МИД регулярно пишет стихи и тексты песен. Так, в 2017 году на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) прозвучала песня «Верните память». Захарова написала слова и музыку, а певица Наргиз исполнила композицию.
В апреле на YouTube-канале певицы Валерии появился клип на песню «На пределе». Автором текста также выступила Захарова.
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