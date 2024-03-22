Захар Прилепин получил премию «Писатель года»

Российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин получил премию «Писатель года», Дмитрий Воденников признан «Поэтом года», сообщает газета «Культура».

Воденников: Эссеисты становятся самыми влиятельными людьми мира

Торжественная церемония вручений премий прошла накануне в Центральном доме литераторов в Москве.

Обе премии учреждены Российским союзом писателей. Ими награждаются авторы, внесшие наиболее значительный вклад за прошедший год в современную русскую литературу.

Ранее стало известно, что Минкульт выделит миллионы на экранизацию Прилепина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:стихиЛитератураПремияПисатели

Горячие новости

Все новости

партнеры