Захар Прилепин получил премию «Писатель года»
22 марта 202410:52
Российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин получил премию «Писатель года», Дмитрий Воденников признан «Поэтом года», сообщает газета «Культура».
Торжественная церемония вручений премий прошла накануне в Центральном доме литераторов в Москве.
Обе премии учреждены Российским союзом писателей. Ими награждаются авторы, внесшие наиболее значительный вклад за прошедший год в современную русскую литературу.
Ранее стало известно, что Минкульт выделит миллионы на экранизацию Прилепина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru