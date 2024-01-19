Ярмольник заявил о сложном отношении к сериалу «Слово пацана»
Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник признался, что у него сложное отношение к нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Артист отметил, что показанное в картине время было тяжелым и мрачным. Происходящее на экране он назвал неправильным, указав на воспитание главных героев и их взаимоотношения.
«У меня сложное отношение к этому сериалу. Хотя все это основано на реальных событиях», - сказал Ярмольник.
В беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале Fametime TV исполнительница роли Айгуль Юлия Пересильд заявила, что сериалу «Слово пацана» не нужен второй сезон, передает «Радиоточка НСН».
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