Ярмольник: уехавшие из России деятели культуры вернутся обратно

Эмоциональным порывом назвал отъезд артистов, музыкантов и режиссеров из страны после начала специальной военной операции на Украине известный актер и продюсер Леонид Ярмольник, передает ТАСС.

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По его словам, многие из них до конца не понимали, что происходит.

Ярмольник уверен, что многие вскоре вернутся.

«Если совсем просто, здесь их зритель, здесь те люди, которые их понимают», - добавил он.

Ранее Ярмольник вновь опроверг свой отъезд из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:МузыкантыАктерыСпецоперацияЛеонид Ярмольник

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