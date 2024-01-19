Ярмольник: уехавшие из России деятели культуры вернутся обратно

По его словам, многие из них до конца не понимали, что происходит.

Ярмольник уверен, что многие вскоре вернутся.

«Если совсем просто, здесь их зритель, здесь те люди, которые их понимают», - добавил он.

Ранее Ярмольник вновь опроверг свой отъезд из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

