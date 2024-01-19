Ярмольник: уехавшие из России деятели культуры вернутся обратно
19 января 202412:40
Эмоциональным порывом назвал отъезд артистов, музыкантов и режиссеров из страны после начала специальной военной операции на Украине известный актер и продюсер Леонид Ярмольник, передает ТАСС.
По его словам, многие из них до конца не понимали, что происходит.
Ярмольник уверен, что многие вскоре вернутся.
«Если совсем просто, здесь их зритель, здесь те люди, которые их понимают», - добавил он.
Ранее Ярмольник вновь опроверг свой отъезд из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru