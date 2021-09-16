Ярмарка современного искусства Cosmoscow откроется 17 сентября в Манеже
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow в этом году пройдет c 18 по 20 сентября в Центральном Манеже. Preview ярмарки запланировано на 17 сентября.
В этом году свои стенды на ярмарке представит рекордное количество галерей из разных стран мира: посетители смогут познакомиться с участниками из Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, России, США, Франции и Австрии.
Также гостей ждет паблик-ток с директором Мультимедиа Арт Музея, Москва (МАММ) – «Музея года» – Ольгой Свибловой, дискуссия с известными коллекционерами.
Спикеры Cosmoscow Talks обсудят, для чего нужно создавать художественные архивы и как работает паблик-арт рынок в России.
Cовместно с ярмаркой цифрового искусства CADAF (Нью-Йорк) будет представлена новая курированная секция цифрового NFT искусства, в которой примут участие digital-работы, преобразованные в NFT-арт-объекты специально для Cosmoscow.
Во второй раз на ярмарке будет представлен коллективный стенд Created in Moscow на тему «Малые скульптурные формы». В этом году участниками станут следующие московские галереи: 11.12 GALLERY, a-s-t-r-a, ArtVisioner, Artwin Gallery, ARTZIP, Askeri Gallery, Boccara Art Galleries, Fragment Gallery, галерея «Эритаж» и многие другие.
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